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В Госдуме осудили Максима Галкина* за песни Шатунова и Виктора Цоя: "Зря выпрыгивает из трусов"

В Госдуме осудили Максима Галкина* за песни Шатунова и Виктора Цоя: "Зря выпрыгивает из трусов"

Фото: социальные сети

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Член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко жестко раскритиковала Максима Галкина* за то, что он пытается исполнять песни покойных Виктора Цоя и Юрия Шанутова.

Сейчас Галкин* дает концерты в Европе, на них он начал пытаться делать отсылки к ностальгии русскоязычной публики. Для этого Максим выбрал песню Шатунова "Белые розы" и песню "Кино" "Группа крови на рукаве".

"Галкин* никому уже не интересен, поэтому на все руки от скуки, уже и не знает, как привлечь внимание публики к себе", - заявила Драпеко в беседе с "АиФ".

Также, по словам Елены, Максим напрасно пытается критиковать Россию, это уже тоже никому не интересно, а потому зря Галкин, как выразилась депутат, "выпрыгивает из трусов".

* - признан иноагентом в РФ.

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