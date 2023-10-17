Сын Собчак Платон дал «жесткий ответ» на вопрос матери, в какой стране он хочет жить: мать лишилась дара речи

Журналистка Ксения Собчак часто делится с подписчиками забавными видео со своим шестилетним сыном Платоном. Не так давно Ксения решила спросить у сына, в какой стране он хочет жить. Ответ матери, видимо, не слишком понравился.

"Платошечка, а где ты хочешь жить?" — спрашивает журналистка мальчика, на что он дает категоричный ответ: "В России!".

После Собчак уточняет, почему именно он хочет жить в России. "В России! Жёсткий ответ!", — ответил Платон и эмоционально ударил кулаком о ручку сидения.