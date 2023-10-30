Певица МакSим объяснила, почему она вообще начала пить
Фото: социальные сети
Казанская певица Марина Абросимова, известная больше как МакSим, пояснила, почему она вообще начала пить. Напомним, недавно она прошла лечение от алкогольной зависимости.
По словам певицы, причиной ее пьянства стали "адовые отношения", длившиеся 8 лет. В этом певица призналась во время интервью надежде Стрелец.
"Я из них никак не могла выйти. Ни морально, ни физически. Каждый раз поддавалась на его попытки все вернуть. Тогда появилась проблема с алкоголем. Когда он уходил, у меня было одно желание – выпить стакан вина", - заявила артистка.