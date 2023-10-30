Знаменитости
· Служба новостей

Певица МакSим объяснила, почему она вообще начала пить

Певица МакSим объяснила, почему она вообще начала пить

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Казанская певица Марина Абросимова, известная больше как МакSим, пояснила, почему она вообще начала пить. Напомним, недавно она прошла лечение от алкогольной зависимости.

По словам певицы, причиной ее пьянства стали "адовые отношения", длившиеся 8 лет. В этом певица призналась во время интервью надежде Стрелец.

"Я из них никак не могла выйти. Ни морально, ни физически. Каждый раз поддавалась на его попытки все вернуть. Тогда появилась проблема с алкоголем. Когда он уходил, у меня было одно желание – выпить стакан вина", - заявила артистка.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Не жизнь, а тюрьма»: что известно о содержании белого медведя в казанском зооботсаде

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

мор тараканов реутов

Лонгриды

7 часов назад

«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

Полезное

3 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

шумоизоляция газели в Екатеринбурге

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане пройдёт акция «Ночь Музеев»

Новости Казани

день назад

В Казани сбит ребенок, переходивший дорогу за зеленый свет

Новости Казани

5 часов назад

В Казани на ремонт дорог выделены 28 миллиардов рублей

Новости Казани

22 часа назад

«Поезд здоровья» прибыл в Казань

Новости Казани

час назад

В Казани в трубе на территории больницы застрял щенок
Лонгриды
3 дня назад

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане увеличилось число работников в сфере перевозок

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

Новости Казани

день назад

Госавтоинспекция поздравила казанских водителей с Днем автомобилиста

Новости Казани

2 дня назад

В Казани внучка Минтимера Шаймиева откроет пятизвездочный отель
В Казани аэропорт перешел на зимнее расписание рейсов
Новости Казани
17 минут назад

В Казани аэропорт перешел на зимнее расписание рейсов

Новости Казани

2 дня назад

В Казани на строительство площадки для выгула собак дадут 2,8 млн рублей

Новости Казани

2 дня назад

В Казани неизвестные подожгли квартиру в 9-этажном доме, пожарные чудом спасли 44-летнего мужчину

Новости Казани

2 дня назад

В Казани планируют расширить перечень школьников, которые могут бесплатно питаться
Знакомство с миром детских бассейнов Казани: правильный подход и работа в тандеме с медицинским центром
Интересное в Казани
5 дней назад

Знакомство с миром детских бассейнов Казани: правильный подход и работа в тандеме с медицинским центром