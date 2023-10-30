Певица МакSим объяснила, почему она вообще начала пить

Казанская певица Марина Абросимова, известная больше как МакSим, пояснила, почему она вообще начала пить. Напомним, недавно она прошла лечение от алкогольной зависимости.

По словам певицы, причиной ее пьянства стали "адовые отношения", длившиеся 8 лет. В этом певица призналась во время интервью надежде Стрелец.