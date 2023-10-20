Певица Бритни Спирс призналась, что Джастин Тимберлейк заставил ее делать аборт

Певица Бритни Спирс выпустила мемуары, которые поступят в продажу 24 октября. Однако уже сейчас отрывки книги наделали много шума.

Особенно та их часть, в которой откровенно рассказано об отношениях с Джастином Тимберлейком в начале "нулевых".

По словам Бритни, Джастин заставил ее сделать аборт. Она забеременела в 19 лет, когда их роман был в самом разгаре. Бритни хотела семью, но у Джастина были другие планы. Для него новость о скором пополнении стала неожиданностью. Он заявил, что певица должна пойти на аборт.

Бритни уступила и пошла.

"Если бы это было только мое решение, я бы так не поступила. Но Джастин был убежден, что не хочет быть отцом. По сей день аборт — самая мучительная вещь, которую я когда-либо переживала в своей жизни", - призналась певица.

Пара рассталась в 2002 году.