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"Крутись, Алла, как хочешь": Галкин* заявил, что уезжает в Европу и оставляет жену с детьми в охваченном войной Израиле

"Крутись, Алла, как хочешь": Галкин* заявил, что уезжает в Европу и оставляет жену с детьми в охваченном войной Израиле

Фото: социальные сети

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Юморист Максим Галкин* заявил, что уезжает в Европу, у него по расписанию - концертный тур. Жена его Алла Пугачева и дети остаются в охваченном войной Израиле одни.

Как пишет РИА Новости, Галкин* собрался провести концерты на Кипре, в Польше, Британии и Молдове.

"Аэропорт работает практически всё время… Поэтому, не переживайте, я обязательно буду. Обязательство перед зрителем — это святое", — говорится в сообщении Галкина*.

*Признан в РФ иноагентом

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