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"И на нее опять пойдут": продюсер Пригожин заговорил про возвращение Аллы Пугачевой

"И на нее опять пойдут": продюсер Пригожин заговорил про возвращение Аллы Пугачевой

Фото: открытые источники

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Если певица Пугачева примет решение вернуться в РФ и опять начнет давать концерты, то на нее со стопроцентной вероятностью зрители опять пойдут, заявил продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Миру новостей".

"Если завтра объявят о том, что она возобновила концерты, на нее снова пойдут люди. Ведь Пугачева выступала в этой стране на протяжении огромного количества лет, и произведения, которые она спела за годы своей профессиональной деятельности, по-прежнему остаются в сердцах миллионов людей", — заявил он.

Алла Борисовна сейчас в Израиле с детьми. Ее муж-иноагент уехал в Европу гастролировать, а жену оставил в охваченной войной стране одну.

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