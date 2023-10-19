"И на нее опять пойдут": продюсер Пригожин заговорил про возвращение Аллы Пугачевой

Если певица Пугачева примет решение вернуться в РФ и опять начнет давать концерты, то на нее со стопроцентной вероятностью зрители опять пойдут, заявил продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Миру новостей".

"Если завтра объявят о том, что она возобновила концерты, на нее снова пойдут люди. Ведь Пугачева выступала в этой стране на протяжении огромного количества лет, и произведения, которые она спела за годы своей профессиональной деятельности, по-прежнему остаются в сердцах миллионов людей", — заявил он.

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