Дело - в политике: Константин Меладзе впал в депрессию после развода с Верой Брежневой

Композитор Константин Меладзе погрузился в депрессию после развода с Верой Брежневой. По словам продюсера Алины Красной, причиной развода артистов стали не измены, а политика.

Брежнева - ярая противница СВО, она заставляла и мужа публично поддерживать Украину. Но тот отказался.

Начали скандалы.

"Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины", - сообщила Красная.

Супруги развелись, делят имущество и ищут себе работу.

Меладзе из-за развода не может писать песни.