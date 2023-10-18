Дело - в политике: Константин Меладзе впал в депрессию после развода с Верой Брежневой
Фото: социальные сети
Композитор Константин Меладзе погрузился в депрессию после развода с Верой Брежневой. По словам продюсера Алины Красной, причиной развода артистов стали не измены, а политика.
Брежнева - ярая противница СВО, она заставляла и мужа публично поддерживать Украину. Но тот отказался.
Начали скандалы.
"Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины", - сообщила Красная.
Супруги развелись, делят имущество и ищут себе работу.
Меладзе из-за развода не может писать песни.
"Знакомые пытались заказать у него песню за большие деньги, он отказался. Мол, деньги нужны, но вдохновения нет, совсем сейчас не пишется", — пояснила она.