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Дело - в политике: Константин Меладзе впал в депрессию после развода с Верой Брежневой

Дело - в политике: Константин Меладзе впал в депрессию после развода с Верой Брежневой

Фото: социальные сети

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Композитор Константин Меладзе погрузился в депрессию после развода с Верой Брежневой. По словам продюсера Алины Красной, причиной развода артистов стали не измены, а политика.
Брежнева - ярая противница СВО, она заставляла и мужа публично поддерживать Украину. Но тот отказался.
Начали скандалы.

"Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины", - сообщила Красная.

Супруги развелись, делят имущество и ищут себе работу.
Меладзе из-за развода не может писать песни.

"Знакомые пытались заказать у него песню за большие деньги, он отказался. Мол, деньги нужны, но вдохновения нет, совсем сейчас не пишется", — пояснила она.

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