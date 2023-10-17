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"Чебурашка" Ольга Кузьмина родила в Аргентине дочь и рассказал, как ее зовут

"Чебурашка" Ольга Кузьмина родила в Аргентине дочь и рассказал, как ее зовут

Фото: социальные сети

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Российская актриса Ольга Кузьмина, известная по сериалу "Кухня" и озвучке "Чебурашки" родила дочь от белорусского экскурсовода Евгения Апанасевича. Малыша появилась на свет в клинике Аргентины.

Ольга рассказала поклонникам в социальной сети, что девочке дали двойное имя Мира-Мария. Просто первая часть имени была выбрана родителями несколько месяцев назад.

"Еще не родившись, малышка уже совершила 34 перелета и побывала в 10 странах - в общем, попутешествовала по Миру", - поделилась актриса.

А вот вторая часть имени - Мария - пришла в голову недавно.

"Во время нашего путешествия в доме на колесах, мы оказались внутри одного костела, где малышка начала очень активно шевелиться. Мы были в храме Непорочного Зачатия Девы Марии", - откровенничает Кузьмина.

Для Ольги девочка стала вторым ребенком. Старшему сыну Гордею от первого брака уже 10 лет.

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