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Бывшая "фабрикантка" Саша Савельева вышла на связь из Израиля и заявила, что ей страшно

Бывшая "фабрикантка" Саша Савельева вышла на связь из Израиля и заявила, что ей страшно

Фото: социальные сети

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Бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева остается в Израиле, куда приехала к мужу Кириллу Сафонову, семье приходится отсиживаться в убежище - в стране идут активные боевые действия. Саша вышла на связь в соцсетях:

"Да, мне страшно. Но я каждый день выбираю жизнь, семью, свою деятельность. Пытаюсь поддерживать хоть какую-то рутину – это помогает успокоиться и чувствовать себя увереннее", — поделилась она в социальных сетях.

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