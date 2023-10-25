Больше скрывать нет сил: Галкина* прорвало публично, он перестал скрывать семейные проблемы

Брак Максима Галкина* с 74-летней Аллой Пугачевой, видимо, скоро треснет. На последнем выступлении в Польше Галкина* прорвало, и он публично сделал заявление о проблемах в семье.

Галкин исполнил грустную песню "Кончилась любовь, кончилось все..."

Поведение Максима подтвердило опасения, которые ранее высказывали персоны, приближенные к Примадонне, - она устала скитаться, хочет с детьми в Россию, но супруг категорически против возвращения.

* - признан иноагентом в РФ