Алла Пугачева может вернуться в Россию - Госдума
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Депутат Госдумы РФ Александр Шолохов убежден, что Примадонна с семейством вернется в Россию.
Как пишет "ЦГ", парламентария считает, что именно Россия - оптимальное для Аллы Борисовны сочетание комфорта и финансовой выгоды.
Шолохов отметил, что на Кипре, куда, по слухам, певица отправилась с детьми из пылающего Израиля, ей совершенно нечего делать.
Поклонников на Кипре у Аллы Борисовны и ее мужа-иноагента мало, может возникнуть ситуация, когда для выживания придется возвращаться в Россию.