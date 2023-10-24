Алла Пугачева может вернуться в Россию - Госдума

Депутат Госдумы РФ Александр Шолохов убежден, что Примадонна с семейством вернется в Россию.

Как пишет "ЦГ", парламентария считает, что именно Россия - оптимальное для Аллы Борисовны сочетание комфорта и финансовой выгоды.

Шолохов отметил, что на Кипре, куда, по слухам, певица отправилась с детьми из пылающего Израиля, ей совершенно нечего делать.

Поклонников на Кипре у Аллы Борисовны и ее мужа-иноагента мало, может возникнуть ситуация, когда для выживания придется возвращаться в Россию.