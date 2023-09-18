Спортивные новости Казани
· Полина Модестова

«Зенит» был выше по классу: главный тренер «Рубина» назвал причины крупного поражения команды

Главный тренер ФК Казани «Рубин» Рахимов считает, что «Зенит» выиграл на классе
«Зенит» был выше по классу: главный тренер «Рубина» назвал причины крупного поражения команды

Скриншот прямой трансляции на канале «FC Rubin Kazan»

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Главный тренер ФК Казани «Рубин» Рашид Рахимов в рамках послематчевой пресс-конференции прокомментировал крупное поражение в матче восьмого тура чемпионата России по футболу «Зениту» со счетом 3:0. Он назвал основные причины неудачи и заявил, что необходимо анализировать ошибки.

«Мы сыграли очень наивно. Первый и третий голов мы пропустили в контратаках, а второй - после нашей явной ошибки. "Зенит" сегодня был выше по классу».

Тренер отметил, что, по его мнению, первый год был засчитан неверно. Он считает, даже по росту травы был заметен офсайд. На вопрос про новичков команды он заявил, что пока что рано их оценивать.

Напомним, что для казанского клуба поражение стало вторым подряд в рамках Чемпионата России. На данный момент «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице.

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