«Два гола в течении трех минут»: «Рубин» в матче с «Зенитом» потерпел второе поражение подряд

«Рубин» 17 сентября крупно проиграл «Зениту» и потерпел второе поражение подряд

Футбольный клуб Казани «Рубин» накануне, 17 сентября, проиграл «Зениту» в домашнем матче восьмого тура чемпионата России со счетом 0:3. Для казанцев это поражение стало вторым подряд.

Два гола в течении трех минут были забиты гостями во втором тайме. Первым был Матео Кассьерр, для которого гол стал седьмым в седьмом сезоне, а далее отличился Клаудиньо.

В результате поражения «Рубин» остался на 13-й строчке в турнирной таблице. На данный момент в активе Казанской команды шесть очков. «Зенит» же набрал 17 очков и поднялся на второе место.

Следующий матч казанского «Рубина» пройдет 20 сентября - играть команда будет с «Ростовом» в Кубке России.