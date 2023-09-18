Впервые в своей истории: казанский регбийный клуб «Стрела» одержал победу в финале Кубка России 2023

Регбийный «Красный Яр» 17 сентября уступил «Стреле» в финале Кубка России

Накануне, 17 сентября, прошел финальный матч Кубка России 2023 по регби, во время которого на «ВТБ-Арене» в Москве встречались команды «Красный Яр» и казанская «Стрела». Счет казанские спортсмены открыли уже на седьмой минуте. За пять минут до завершения первые половины игры они вывели 8:0. При этом, к перерыву «Красному Яру» удалось заметно сократить отставание - счет был 8:7.

Во второй половине матча дебютировали красноярцы, счет стал 12:8, но до финала с их стороны ничего уже не поменялось. Казанцы же уже через 13 минут снова вырвались вперед и до конца матча довели свое преимущество до 23:12. В результате казанский клуб «Стрела» одержал победу в финале Кубка России 2023 по регби и впервые в своей истории стал обладателем трофея.

В субботу, 23 сентября, красноярцы вновь встретятся со «Стрелой», но уже в рамках матча Чемпионата России.