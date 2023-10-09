Спортивные новости Казани
· Полина Модестова

Спортсмены кричали друга на друга: Рахимов рассказал, что происходило в раздевалке после победы над «Ахматом»

Рахимов прокомментировал победу «Рубина» и рассказа о раздевалке после матча с «Ахматом»
Спортсмены кричали друга на друга: Рахимов рассказал, что происходило в раздевалке после победы над «Ахматом»

pixabay

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Главный тренер футбольного клуба Казани «Рубин» Рашид Рахимов прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 11 тура чемпионата России. Напомним, что встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из Казани.

Рашид Рахимов рассказал, что в раздевалке были бурные эмоции: спортсмены кричали друга на друга. Защитники возмущались, что команда не забывает, нападающие - что идет неточные передачи. В целом же, отмечается тренер, победе команда порадовалась. Он сказал, что эта победа очень важна в психологическом плане, передает его слова пресс-служба «Рубина».

Теперь ФК Казани занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету у него 12 очков.

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