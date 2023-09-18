«"Рубин" силен в стандартных положениях»: тренер «Зенита» Семак прокомментировал прошедший матч

Тренер «Зенита» Семак отметил сильные стороны «Рубина» и прокомментировал игру

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру с «Рубином», которая прошла накануне, 17 сентября. Напомним, казанцы в ней проиграли со счетом 0:3.

Со слов Семака, игра началась хорошо и контроль на протяжении матча был неплохой, однако с большим количеством ошибок. Он отметил, что «Рубин» силен в стандартных положениях: ауты и угловые - основная опасность.

«В целом справились, за исключением небольших моментов, в которых сыграли не так, как нам хотелось бы».

Про второй тайм Семак заявил, что удалось забить хорошие мячи. Он назвал победу достаточной цельной, хорошей и трудовой. Тренер рассказал, что отмечать результаты матча у «Зенита» нет времени, так как уде через два дня пройдет следующая выездная игра на Кубок.