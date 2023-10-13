Проведут в День отца: ФК «Рубин» организует матч среди болельщиков для отцов и детей

В Казани ФК «Рубин» проведет матч среди болельщиков в День отца

В Казани футбольный клуб «Рубин» проведет матч с участие пап и их детей, которые болеют за команду. Игра пройдет в День отца на натуральном поле базы клуба на улице Копылова, о чем сообщает пресс-служба ФК «Рубин».

Чтобы принять участие в игре, необходимо написать письмо и рассказать о том, как семья болеет за «Рубин», а также подготовить совместные фотографии детей и отца. В заявке также необходимо указать возраст и оставить номер для обратной связь. Письма принимаются на почту smm@rubin-kazan.ru. Количество участников будет ограничено.

Сам матч проведут 15 октября. Начнется он в 17:00. Помимо игры запланированы также конкурсы. Болельщики смогут пообщаться с футбольным клубом.