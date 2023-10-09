Поднялись в турнирной таблице: «Рубин» одержал победу над «Ахматом» в РПЛ

Гол Чумича 8 октября принес ФК Казани «Рубин» победу над «Ахматом» в РПЛ

Футбольный клуб Казани «Рубин», будучи в гостях, накануне оказался сильнее грозненского «Ахмата» в матче 11-го тура МИР РПЛ. Вчера команд завершилась со счетом 1:0. Победный гол был забит Николой Чумичем, который отличился на 34 минуте матча.

В конце второго тайма гости забили еще два мяча, однако оба они были зафиксированы в офсайд. Футболисты казанского клуба набрали в 12 очков и теперь они на 10 месте турнирной таблицы РПЛ. «Ахмат» же находится на следующей строке - на 11 месте.

Следующий матч «Рубина» пройдет 21 октября. Команда примет московский ЦСКА.