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· Полина Модестова

«Новичков много не бывает!»: «Рубин» заключил контракты с 5 игроками

ФК Казани «Рубин» заключил контракты с 5 игроками перед закрытием трансферного окна
«Новичков много не бывает!»: «Рубин» заключил контракты с 5 игроками

ФК «Рубин» Казань

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Летняя трансферная кампания в РПЛ подошла к концу. Состав «Рубина» пополнился сразу пятью футболистами.

Первым был представлен спортсмен из сербской «Чукарички» - 20-летний защитник Уроша Дрезгич. С ним был заключен контракт на четыре года.

Следующим представили Валентина Вады. До этого аргентинец играл за «Сарагосу». С «Рубином» он подписал контракт на два года.

Объявили также о 29-летнем Егором Шамовым, который до этого играл в тульском «Арсенале». Контракт молодого человека рассчитан до конца сезона.

Пополнил состав казанского футбольного клуба и 24-летний серб вингер Никола Чумич. Он ранее выступал на «Войводину» и заключил контракт с «Рубином» на четыре года.

Заключительным трансфером ФК тоже стал серб - вингер Лазар Ранджелович, который перешел в «Рубин» из греческого «Олимпиакоса». Контракт с ним подписан до конца сезона. Ранее Лазар уже выступал в РПЛ в составе «Урала».

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