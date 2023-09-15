«Новичков много не бывает!»: «Рубин» заключил контракты с 5 игроками
ФК «Рубин» Казань
Летняя трансферная кампания в РПЛ подошла к концу. Состав «Рубина» пополнился сразу пятью футболистами.
Первым был представлен спортсмен из сербской «Чукарички» - 20-летний защитник Уроша Дрезгич. С ним был заключен контракт на четыре года.
Следующим представили Валентина Вады. До этого аргентинец играл за «Сарагосу». С «Рубином» он подписал контракт на два года.
Объявили также о 29-летнем Егором Шамовым, который до этого играл в тульском «Арсенале». Контракт молодого человека рассчитан до конца сезона.
Пополнил состав казанского футбольного клуба и 24-летний серб вингер Никола Чумич. Он ранее выступал на «Войводину» и заключил контракт с «Рубином» на четыре года.
Заключительным трансфером ФК тоже стал серб - вингер Лазар Ранджелович, который перешел в «Рубин» из греческого «Олимпиакоса». Контракт с ним подписан до конца сезона. Ранее Лазар уже выступал в РПЛ в составе «Урала».