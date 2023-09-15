«Ни одной команде не просто играть в Казани»: тренер «Зенита» назвал «Рубин» серьёзным соперником

Тренер «Зенита» Семак назвал «Рубин» очень серьёзным соперником и отметил его усиление

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак поделился своим мнением о казанском «Рубине» перед предстоящем матчем команд в рамках восьмого тура РПЛ.

Он охарактеризовал «Рубин» как команду крепкую и опытную, а также отметил, что в последние дни трансферного окна она усилилась еще несколькими игроками. Сергей Семак заявил, что казанский ФУ - очень серьезный соперник, который хорошо играет дома и хорошо использует стандарты положения.

«В целом это крепкая команда, которая хорошо держит уровень единоборств и интенсивности. Я думаю, что ни одной команде не просто играть в Казани», - передает его слова пресс-служба клуба.

На вопрос о том, может ли сказаться на встрече с «Зенитом» тот факт, что «Рубин» на флажке подписал несколько новых игроков, Сергей Семак не дал определенного ответа. Он считает, что здесь решать может только главный тренер казанской команды. Семак также отметил, что игроки хорошие и качественные, однако остается открытым вопрос, насколько они готовы сразу сыграть.