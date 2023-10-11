Не соответствуют уровню: два футболиста покинули казанский «Рубин»

Два футболиста покинули ФК Казани «Рубин»

Казанский футбольный клуб «Рубин» расстался с защитником Максимом Ширяевым и форвардом Мераби Уридией, сообщает Inkazan. Стала известна причина, по которой было принято данное решение.

С футболистами расстались, выплатив им небольшую неустойку - трехмесячный оклад. Напомним, что зарплата Ширяева составляла 1,5 миллиона в месяц, а Уридии - 1,7 миллиона.

При этом у обоих игроков были варианты перейти в другие клубы, однако они отказались. К примеру, был шанс вернуться в нижнекамский «Нефтехимик» с сохранением зарплаты.

Решение расстаться с футболистами было принято после нескольких матчей, в которых игроки показали, что не соответствуют уровню клуба. Сейчас спортсмены могут перейти в другой российский клуб, если такой переход будет одобрен комиссией Российского футбольного союза.