Легкое недомогание: Мичков пропустит матч с «Нефтехимиком» в Нижнекамске

Матвей Мичков пропустит матч с «Нефтехимиком» в Нижнекамске из-за легкого недомогания

Стало известно, что нападающий «Сочи» Матвей Мичко не стал принимать участие в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ против команды Нижнекамска «Нефтехимик».

Такое решение было принято в связи с тем, что у 18-летнего хоккеиста легкое недомогание. Напомним, что встреча проходит сегодня в Нижнекамске. Игра началась в 19:00.

В этом сезоне Матвеем Мичковым было проведено 12 матчей. Спортсмен забросил пять айб и отдал семь результативных передач.