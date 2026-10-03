Экономика

Севморпуть: контейнерный сезон Китая в Европу закрыт до лета 2027 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Китай завершил сезон контейнерных перевозок в Е...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Контейнерный сезон на арктическом маршруте из Китая в Европу закрыт до лета 2027 года. Возобновить рейсы, часть которых идет по Северному морскому пути, планируется следующим летом. Об этом со ссылкой на данные таможни портового города Нинбо сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС. «Данный маршрут носит сезонный характер и возобновит работу следующим летом», — говорится в сообщении телеканала.

В Европу через Арктику Китай поставил товаров на 5,33 млрд юаней ($79,5 млн) — в основном системы хранения энергии, аккумуляторные батареи и электромобили. За 2026 год на северном маршруте выполнено восемь рейсов и перевезено почти 8 тыс. TEU (стандартных контейнеров).

В КНР этот маршрут называют «ледяной шелковый путь» или «арктический экспресс Китай — Европа». Он занимает 18–20 дней, что примерно вдвое меньше, чем традиционный путь через Суэцкий канал. 15 августа китайская судоходная компания Sealegend Shipping объявила о старте первого еженедельного рейса в Европу по Северному морскому пути вдоль российского арктического побережья. Северный морской путь — судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике; его длина от пролива Карские Ворота до бухты Провидения составляет 5,6 тыс. км.

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