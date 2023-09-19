Игра получилась сложноватой: тренер «Ак Барс» прокомментировал победу над «Витязем»

Тренер «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов рассчитывал на другую игру команды с «Витязем»

Главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов поделился своими эмоциями от игры с «Витязем» и победы казанцев над ним. Он заявил, что по ходу игры у тренерского штаба появились вопросы.

Сама игра, отмечает тренер, получилась сложноватой, рассчитывали изначально на другую. Соперник играл с большой отдачей, заявляет Билялетдинов. Он также положительно высказался об игре Дмитрия Яшкина, который оформил в матче хет-трик.

Тренер заявил, что Яшкин является габаритным игроком, который хорошо работает на пятаке.

«Живой, у него сильные, быстрые руки. Хорошо реагирует на шайбу, находит ее. Это хорошие качества для хоккеиста».

Напомним, что «Ак Барс» обыграл «Витязь» со счетом 5:4. При этом счет 4:3 сохранялся до последней минуты матча, как вдруг казанцам удалось забить еще одну айбу и сравнять счет. Окончательно все решилось уже в овертайме.