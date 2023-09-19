Спортивные новости Казани
· Полина Модестова

Игра получилась сложноватой: тренер «Ак Барс» прокомментировал победу над «Витязем»

Тренер «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов рассчитывал на другую игру команды с «Витязем»
Игра получилась сложноватой: тренер «Ак Барс» прокомментировал победу над «Витязем»

Сообщество «ХК "Ак Барс"» во Вконтакте

Подписаться в Telegram

Главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов поделился своими эмоциями от игры с «Витязем» и победы казанцев над ним. Он заявил, что по ходу игры у тренерского штаба появились вопросы.

Сама игра, отмечает тренер, получилась сложноватой, рассчитывали изначально на другую. Соперник играл с большой отдачей, заявляет Билялетдинов. Он также положительно высказался об игре Дмитрия Яшкина, который оформил в матче хет-трик.

Тренер заявил, что Яшкин является габаритным игроком, который хорошо работает на пятаке.

«Живой, у него сильные, быстрые руки. Хорошо реагирует на шайбу, находит ее. Это хорошие качества для хоккеиста».

Напомним, что «Ак Барс» обыграл «Витязь» со счетом 5:4. При этом счет 4:3 сохранялся до последней минуты матча, как вдруг казанцам удалось забить еще одну айбу и сравнять счет. Окончательно все решилось уже в овертайме.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Пили 3 дня, потратили 13 млн рублей: истории казанских барменов о сложностях профессии

Гид по скидкам Казани

день назад

Важные номера: сборник самых необходимых номеров для жителей Казани

стоимость обработки квартиры от тараканов

Новости Татарстана

22 часа назад

Проведут профилактические работы: в РТ с 18 сентября приостановят телерадиовещание

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

ремонт авторефрижераторов в Москве

Новости Казани

день назад

Казанский певец Ранэль Богданов не прошел слепое прослушивание на шоу «Голос. Уже не дети»

Лонгриды

13 часов назад

Депутата Госсовета подозревают в покупке наркотика: в задержании участвовали МВД и СК

Лонгриды

день назад

«Казанцы ликуют»: синоптик спрогнозировала продолжение лета в Казани

Новости Татарстана

день назад

12 районов Татарстана останутся без телерадиовещания

Новости Казани

22 часа назад

Срок истек еще 15 сентября: стало известно, готова ли Казань к новому отопительному сезону
Лонгриды
13 часов назад

Депутата Госсовета подозревают в покупке наркотика: в задержании участвовали МВД и СК

Депутата Госсовета подозревают в покупке наркотика: в задержании участвовали МВД и СК

Новости Казани

21 минуту назад

Станет юбилейным: стало известно, когда в 2024 году пройдет KazanForum

Гид по скидкам Казани

день назад

Важные номера: сборник самых необходимых номеров для жителей Казани

Новости Казани

час назад

Внесли огромный вклад: обсерватории в Казани были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Спортивные новости Казани

час назад

До сирены оставалось меньше минуты: «Ак Барс» обыграл «Витязя» в матче КХЛ
Есть несколько ключевых вопросов: представители «Талибана»* примут участие в заседании московского формата в Казани
Новости Казани
11 минут назад

Есть несколько ключевых вопросов: представители «Талибана»* примут участие в заседании московского формата в Казани

Новости Казани

11 часов назад

СК: на депутата Госсовета возбудили уголовное дело за хранение наркотиков

Новости Казани

11 часов назад

Двое человек погибли: в Казани за неделю скорая выезжала на помощь людям больше 7 тысяч раз

Новости Казани

12 часов назад

Цистерны привезут по заявкам: в Казани на стуки отключат водоснабжение
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.
Полезное
5 дней назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.