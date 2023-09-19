Спортивные новости Казани
· Полина Модестова

До сирены оставалось меньше минуты: «Ак Барс» обыграл «Витязя» в матче КХЛ

«Ак Барс» нанес «Витязю» пятое поражение подряд со счетом 5:4
До сирены оставалось меньше минуты: «Ак Барс» обыграл «Витязя» в матче КХЛ

Скриншот с видео «Хет-трик Яшкина!» в сообществе Вконтакте «ХК "Ак Барс"»

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В домашнем матче КХЛ казанский хоккейный клуб «Ак Барс» одержал минимальную победу над «Витязем». Победитель был определен лишь в овертайме.

В основное время команды забросили друг другу по четыре шайбы. Открыл счет ХК Подмосковья, после чего он многократно менялся: был как 3:1 в пользу «Ак Барса», так и 4:3 в пользу «Витязя». В самом конце, когда до сирены оставалось меньше минуты, казанский «Ак Барс» забил четвертую шайбу, после чего игру перевели в овертайм.

В матче у «Ак Барс» хет-трик оформил Дмитрий Яшкин. Еще одна шайба принадлежала Дмитрию Кателевскому. У «Витязя» отличились Илья Аркалов, Виталий Попов, Дерев Барак и Станислав Яровой.

В овертайме решающим стал бросок Вадима Шипачева, после которого счет стал 5:4 в пользу казанцев. Напомним, что для «Ак Барс» это уже пятая победа.

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