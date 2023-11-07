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Азиз Замалиев: "У фиджитал-игр есть будущее"

Азиз Замалиев: "У фиджитал-игр есть будущее"

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С 3 по 4 ноября на площадке Инженерного лицея г. Альметьевск прошли соревнования «Phygital Almet». Турнир был организован Федерацией фидижитал спорта Республики Татарстан совместно с Министерством цифровизации РТ и ИТ-парком.

В течение двух дней участники показали себя в 6 дисциплинах:

  • Фиджитал-футбол: Мини-футбол и FIFA 24;
  • Фиджитал-баскетбол: Баскетбол 3х3 и NBA;
  • Фиджитал-стратегия: Лазертаг и Dota2;
  • Фиджитал-гонки: Гонки и Assetto Corsa;
  • Фиджитал-единоборства: Корэш и Mortal Kombat 1;
  • Ритм-симулятор: Just Dance (дополнительная дисциплина).

Инженерный лицей г. Альметьевск, соревнования «Phygital Almet»

На площадке работали дополнительные активности: гонки дронов, Робособака, Зона Free play, Джаст Дэнс, VR очки, Викторина от Атома, Лего стол, 10D кинотеатр, Аэрохоккей, Пин-понг, Раскраска.Также на площадке прошли мастер-классы по: разработке веб-приложений на Flask, программированию квадрокоптеров, 3D моделированию, вышивке, электронной музыке, анимации, дизайну, фото и видеопроизводству.

Турнир «Phygital Almet» в Инженерном лицее г. Альметьевск

Открыли соревнования почетные гости - министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, глава Альметьевского района Тимур Нагуманов и вице-президент федерации фиджитал-спорта РТ Азиз Замалиев. Стоит отдельно отметить, что открытие турнира прошло 3 ноября - в день, когда нефтяная столица Татарстана отмечала 70-летний юбилей.

"Мы давно живем в мире, где нет границ между реальным и виртуальным, между физическим и цифровым пространствами. России не хватало нового внутреннего проекта, который был бы альтернативой для всех устаревших соревнований и ориентированным на молодежь, которая любит компьютерные игры, смотрит спорт и занимается им. У фиджитал-игр есть будущее. Мы делаем продукт для новых поколений - той молодежи, которая уже родилась с телефоном. Эти подростки с детства в цифровом пространстве и для них это норма.Проблема в том, что в физический мир они не возвращаются. И мы хотим создать какую-то гармоничную связку — физический спорт и цифровой мир. Районный турнир “Phygital Almet” прошел на высшем уровне", так прокомментировал вице-президент федерации фиджитал-спорта Азиз Замалиев.

Вице-президент федерации фиджитал-спорта Азиз Замалиев

Вице-презедент также выразил благодарность команде фиджитал спорта, участникам, руководству Альметьевского района за помощь в организации. Особая благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову за поддержку этого направления в нашей республике.

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