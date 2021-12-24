«Рубин» выпустил НЕ новогодний клип: Слуцкий - пианист, Хакшабанович - рэпер, а Хвича рвет газеты

«Рубин» выпустил НЕ новогодний клип, в котором футболисты казанского клуба, а также главный тренер Леонид Слуцкий поздравляют болельщиков с наступающим 2022-м годом, перепевая на новые мотивы всем известные новогодние песни. В описании под видеороликм клуб выступил с обращением к болельщикам:

«Привет! Прежде чем смотреть наш НЕ новогодний клип, пожалуйста, сначала прочтите это. Первая половина 2021 года показала нам всем, что не стоит раньше времени опускать руки – рывок с девятого места на четвёртое и долгожданное возвращение в Еврокубки. Но… вторая половина вышла ещё более поучительной. Любое поражение влечёт за собой череду испытаний, лишь пройдя которые можно повернуть игру в свою пользу. Самое сложное испытание – это не сдаться, когда что-то идёт не так.

Лишь продолжая работать над собой, можно в конечном итоге стать сильнее. А самое главное, не забывать, что лишь вместе мы сможем справиться со всеми неудачами, потому что нет ничего важнее, чем поддержка тех, кто всегда рядом с тобой – и в радости, и в горе! С наступающими праздниками, друзья! Спасибо, что вы с нами!»



Фото: instagram.com

Очевидно, что такая пламенная речь в первую очередь обращена к тем, кто привык винить медиа-отдел в излишней активности. Мол: «Вместо того, чтобы песни петь, тренировались бы лучше». В прошлом сезоне «Рубин» был одинаково активен, что на поле, что в соцсетях. Ну а в этом сезоне на футбольном плане у казанцев все немного хуже, и именно поэтому большой популярностью начали пользоваться подобного рода комментарии, а сам клуб решил все это дело сгладить таким вот обращением. Получилось на самом деле неплохо, ибо отказываться от новогоднего клипа из-за хейта было бы странным.

Что касается самого ролика, то медиа-отдел «Рубина» уже приучил нас к тому, что во все клипы нужно всматриваться чуть внимательнее обычного. Нередко можно встретить различные отсылки и пасхалки, спрятанные в мелочах.



Фото: instagram.com

Первая отсылка встречает нас на первых же секундах ролика: Герман Онугха держит в руках коробку с новогодним подарком в стиле СИБУРа. Напомним, именно СИБУР в скором времени должен будет стать новым генеральным спонсором «Рубина» после того, как корпорация поглотила «ТАИФ».



Фото: youtube.com

Уже в следующем кадре центральный нападающий «Рубина» садится за праздничный стол с Солтмурадом Бакаевым и Иваном Савицким, а за их спиной на стене висят логотип РПЛ, а также игрушки-символы клубов лиги: полицейский, лев, дракон, поросенок, конь, крыса, волк и так далее.



Фото: youtube.com

Затем участники застолья включают телевизор, на котором демонстрируется сольный концерт Монтассара Тальби. Тунисец, родившийся в Париже, на чистом французском исполняет песню «Last Christmas», а чуть позже за его спиной появляется следующая отсылка в виде манекенов в резервной форме «Рубина» с отрывающимися буквами и номерами на спине. Отсылка на гостевой матч с польским «Ракувом».



Фото: youtube.com

Чуть позже в кадре появляется Хвича Кварацхелия, усердно срывающий со стены газеты. Здесь упоминается влияние СМИ на игру грузина, которого уже на протяжении года активно сватают в европейские топ-клубы.



Фото: youtube.com

Затем акцент перемещается на корейца Хван Ин Бома, который в компании с персонажами из «Игры в кальмара» исполняет все тот же «Last Christmas», но уже на корейском языке.



Фото: youtube.com

Следующая интересная отсылка появляется в кадре с Сеадом Хакшабановичем. Футболист подходит к стене с фотографиями, на которых изображены кадры с того злополучного матча с «Ракувом», в котором черногорец не реализовал пенальти, а «Рубин» вылетел из еврокубков, ставит на ней крест, а затем в своей песне обращается с любовью к болельщикам и просит их о поддержке.



Фото: youtube.com

Завершается все это теплой сценой, в которой Леонид Слуцкий в кругу футболистов играет на рояле и поет «Last Christmas».



Фото: youtube.com

По сравнению с прошлогодним клипом, этот вряд ли можно назвать каким-то космическим. Возможно это связано с тем, что у нас уже имелись завышенные ожидания после предыдущих клипов, а возможно на это влияла ситуация вокруг команды, футбол которой в этом сезоне, мягко говоря, не впечатляет.

Как бы то ни было, в «Рубине» показали, что даже несмотря на неудачи на футбольном поле, в клубе не собираются отказываться от таких мини-шедевров. Все-таки казанский клуб один из немногих в России, кто хоть как-то пытается креативить в данном направлении, и это здорово.