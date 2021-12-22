В 2022 году должна начаться реконструкция Центрального стадиона в Казани. Об этом сообщает Inkazan.

Как сообщается, в качестве инвесторов должна выступить международная компания из США. Так, отныне стадион должен стать многофункциональной ареной с возможностями проведения различных концертов. Предварительно, реконструкция может обойтись инвесторам в десятки миллиардов рублей.

По словам главы Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талии Минуллиной, финансовые вопросы необходимо закрыть к следующему году, дабы закончить работы к 2025 году. Напомним, в 2025 году в Казани пройдет чемпионат мира по водным видам спорта.