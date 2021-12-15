УНИКС продолжает борьбу за топ-8 Евролиги и едет в Москву к принципиальному сопернику - ЦСКА

Казанский УНИКС в рамках очередного игрового тура баскетбольной Евролиги поедет в гости к московскому ЦСКА.

В нынешнем сезоне главного баскетбольного турнира Старого света что армейцы, что казанцы показывают очень неплохую игру. Об этом говорит не только эстетика игры, которую показывают оба коллектива, но и турнирная таблица. ЦСКА с 9 победами в 14 играх идет пятым, а УНИКС с 8 победами - шестым. Впереди же только заядлые европейские гиганты - «Барселона», «Реал», «Милан» и «Олимпиакос». Так что тот результат, который на данный момент показывают российские клубы можно называть самым, что ни на есть удачным.

Чуть больше месяца назад команды уже встречались между собой в Казани в рамках Единой Лиги ВТБ. В жаркой концовке УНИКС дожал армейцев и победил со счетом 69-64. В какой-то степени именно та игра стала ключевой и переломной для обоих коллективов - казанцы после той победы выдали серию из 9 побед в 10 матчах, а ЦСКА выполз из глубочайшего кризиса и выдал 6 побед из 7.

Так что к этой встрече, что те, что другие подойдут в отличной форме, а также почти в полной боевой готовности. У УНИКСа, наконец, восстановился после травмы Андрей Воронцевич, а в стан армейцев вернулись Токо Шенгелия, Йоханнес Войгтманн и Дэниель Хакетт. Все намекает на то, что эта игра станет одним из украшениев сегодняшнего игрового дня Евролиги.

Начало игры - 20:00, 15 декабря

Место проведения - «Мегаспорт арена», Москва

Где смотреть - «Матч ТВ», «Матч! Игра»