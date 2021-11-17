Депутат Милонов: Хватит разводить Россию и Украину в футболе. В России никто не будет против матча

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о том, что нужно перестать разводить футбольные сборные России и Украины. Об этом сообщает Metaratings.

"Конечно, пора прекратить разводить нас и украинцев. В России никто не против такого матча.<...> Я бы с удовольствием посмотрел матч между нашими и украинскими футболистами, где они по спортивному принципу пытались бы доказать, кто лучше. И в этом матче не будет поражения, это будет победа над диким противостоянием, которое нарисовали некоторые лица из Украины.

Я не видел ни одного официального заявления от России, в котором не допустили бы проведение такого матча. Я даже выступаю, чтобы был проведен товарищеский матч между сборными России и Украины. Да, его невозможно будет провести на территории Украины или России, но его можно провести на территории Армении, Белоруссии или где-то еще. Многие ребята вместе тренировались, дружат, судьбы переплетены, мы друг другу не чужие люди" - заявил Милонов.

Напомним, начиная с 2014 года, УЕФА регулярно разводит матчи между российскими и украинскими командами во всех европейских турнирах в связи со сложной политической ситуацией.

По итогам квалификационного раунда на Чемпионат Мира 2022 и Россия, и Украина заняли вторые места в своих группах и попали в стыковые матчи. При этом россияне оказалась в числе сеяных, а украинцы в числе несеяных. Таким образом, вероятность встречи между двумя командами была очень высока, но совсем недавно в УЕФА официально объявили о том, что сборные России и Украины вновь не смогут сыграть друг против друга.