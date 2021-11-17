Тренерский штаб женской сборной России по биатлону определился с составами на стартовые этапы Кубка Мира и Кубка IBU, которые пройдут в шведских Эстерсунде и Идре, соответственно.

Составы на первые международные гонки сезона были сформированы по итогам контрольных гонок, которые прошли в Тюмени.

Так, в состав главной сборной России попали: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Валерия Васнецова, Лариса Куклина, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

На Кубке IBU начнут: Анастасия Шевченко, Анастасия Горева, Екатерина Носкова, Наталья Гербулова, Евгения Буртасова, Тамара Дербушева.

Первые гонки сезона стартуют 27 ноября.