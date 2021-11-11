Сборная России по футболу проведет один из главных матчей в отборе на ЧМ: где смотреть и во сколько?

Сегодня, 11 ноября сборная России по футболу проведет один из важнейших матчей в отборочном раунде к Чемпионату Мира 2022 в Катаре. Так, на своем поле подопечные Валерия Карпина примут национальную команду Кипра.

Перед встречей 9-го тура квалификационного раунда сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H. Наши главные конкуренты - хорваты за 2 тура до конца отстают всего на 2 очка. С большой долей вероятности, именно матч последнего тура в Сплите "Хорватия - Россия" 14 ноября станет решающим за прямую путевку на Чемпионат Мира. Но для начала россиянам нужно обыграть Кипр. В матче первого тура в сентябре сборная России одолела Кипр в гостях со счетом 2:0.



Фото: rfs.ru

Теоретически, Карпин и компания могут оформить путевку в Катар уже сегодня. Произойдет это лишь в том случае, если Россия победит Кипр, а Хорватия потеряет очки в матче против Мальты.

Игра "Россия - Кипр" состоится сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" в 20:00 по московскому времени. Посмотреть матч можно будет с помощью видеотрансляции в прямом эфире телеканала "Россия 1".