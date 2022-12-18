Общество
· Регина Шигабетдинова

Гадость в фантике: Роскачество назвало марки конфет, которые лучше не брать

Гадость в фантике: Роскачество назвало марки конфет, которые лучше не брать

Фото: PRIMPRESS

Специалисты Роскачества выявили марки подарочных конфетных наборов, которые лучше не давать детям на Новый год. В целом качество таких наборов оказалось высоким. Однако почти везде эксперты обнаружили сладости, которые не рекомендованы юным жителям нашей страны, передает PRIMPRESS.

Как рассказали в организации, всего под новое исследование попали 22 торговые марки сладких новогодних наборов с конфетами. Среди них были как известные производители типа «Аленки», Milky Way, Kinder и «Яшкино», так и другие, менее популярные марки. Все конфеты были упакованы в картонные коробки, а их стоимость была совершенно разной.

Как выяснили специалисты, почти все наборы содержали конфеты, в составе которых есть не рекомендованные для детского питания компоненты. Проще говоря, в Роскачестве призвали не давать такие наборы детям. Опасных ингредиентов там не было, но все же в конфетах присутствовали консерванты и синтетические красители, а также подсластители. Поэтому эксперты советуют не давать детям конфеты и печенье, в которых есть такие компоненты.

А из всех исследованных наборов только один был рекомендован к покупке для детей на праздник. Это набор «Рождественский календарь» из молочного фигурного шоколада торговой марки Only. В нем точно нет запрещенных веществ или компонентов, которые не рекомендованы для детей. Все остальные марки таким резюме похвастаться не могут, заключили в Роскачестве.

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