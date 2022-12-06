"Думаете не умрут? Еще как! И да, мучительно!": в Татарстане птицы массово погибают из-за одной ошибки жителей

Орнитологи Татарстана призвали жителей республики перестать давать птицам собственную еду. В Челнах, например, сердобольные горожане оставляют объедки со своего стола для пернатых, и это приводит к печальным последствиям, пишут "Челнинские известия".

"Тут и кекс, и баранки, и ржаной хлеб. Все это хорошенько сдобрено плесенью! Ну а что? Не выкидывать же? Мы птичек покормим, а те сдохнут мучительно. Думаете не умрут? Еще как! И да, мучительно! Люди, которые кормят животных отбросами, вы не помогаете животным, вы их медленно и мучительно убиваете", - объясняют специалисты.

Кусочек оставленного хлеба с плесенью, объясняют специалисты, способен привести к поражению дыхательных путей птиц, их желудочно-кишечного тракта, грибок начинает расти у пернатого изнутри, не давая ему есть, пить, глотать. Такая птица долго мучается перед неминуемой гибелью.

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