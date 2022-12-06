В Татарстане назвали сроки окончания аномально лютых морозов

Аномально суровые морозы в Татарстане прекратятся, станет теплее уже совсем скоро, сообщает республиканский Гидрометцентр.

С 6 по 9 декабря погода не изменится, а осадки маловероятны. Будет морозно, но уже к выходным природа должна смилостивиться над жителями республики.

10 декабря погода изменится из-за выпавшего снега. Температурный фон повысится и ожидается ночью от 7 до 12 градусов мороза. Днем же потеплеет до -4 градусов.

