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В Татарстане назвали сроки окончания аномально лютых морозов

В Татарстане назвали сроки окончания аномально лютых морозов

Фото: m.fishki.net

Аномально суровые морозы в Татарстане прекратятся, станет теплее уже совсем скоро, сообщает республиканский Гидрометцентр.

С 6 по 9 декабря погода не изменится, а осадки маловероятны. Будет морозно, но уже к выходным природа должна смилостивиться над жителями республики.

10 декабря погода изменится из-за выпавшего снега. Температурный фон повысится и ожидается ночью от 7 до 12 градусов мороза. Днем же потеплеет до -4 градусов.

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