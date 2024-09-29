Звездные советы: Джордж Клуни поделился главным правилом в браке

Джордж и Амаль Клуни вновь стали центром внимания, когда эффектно появились на церемонии The Albies, организованной фондом Клуни, основанным в 2016 году. Это мероприятие, отмеченное присутствием знаменитостей, привлекло особое внимание благодаря своему социальному значению и благотворительной миссии.

На красной дорожке 63-летний Джордж Клуни предстал в элегантном смокинге с белой рубашкой и бабочкой, в то время как его 46-летняя супруга Амаль выбрала для вечера черное платье от Versace, украшенное бриллиантами. Этот образ она дополнила изысканной сумкой, что добавило элегантности её выходу.

В интервью на мероприятии пара поделилась своими мыслями о значении взаимной поддержки. Джордж Клуни подчеркнул свою гордость и уважение к жене: «Я всегда горжусь тем, что могу быть рядом с ней. Амаль всегда находится на правильной стороне истории, и я поддерживаю её во всех начинаниях». Амаль Клуни в свою очередь отметила, что совместная работа и взаимопомощь имеют огромное значение для обоих.

На вечеринке также прозвучали шутки от Джорджа, когда он в шутку заявил, что "платит" Амаль за её комплименты, подчеркивая лёгкость и игривость их отношений.

С 2014 года, когда Джордж и Амаль связали себя узами брака после года знакомства, их жизнь обогатилась приходом двойняшек в 2017 году — дочери Эллы и сына Александра. С тех пор пара активно участвует в благотворительной деятельности, продолжая вдохновлять своим примером как на уровне звездного статуса, так и в повседневной жизни.