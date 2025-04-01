47-й президент США, Дональд Трамп, заявил о возможном введении новых санкций против России, если она будет продолжать саботировать мирные усилия по урегулированию украинского конфликта.

Новые пошлины на нефть

Трамп предупредил, что если Россия не договорится о прекращении огня на Украине и, по его мнению, будет виновата в затягивании процесса, он введёт вторичные пошлины на нефть, поставляемую из России. Он отметил, что 25%-ная пошлина на всю нефть и нефтепродукты, экспортируемые в США, может быть введена в течение месяца, если не удастся достичь соглашения. Президент США добавил, что Владимир Путин знает о его гневе, но тот быстро проходит, если российский лидер действует правильно, сообщает aif.ru.

Трамп также выразил возмущение по поводу предложения Путина ввести временное внешнее управление на Украине. Он заявил, что будет надеяться на новый раунд переговоров с российским президентом на следующей неделе, но избегал упоминания о нарушениях Киевом моратория на удары по энергетическим объектам, включая недавнее уничтожение ГИС «Суджа».

Подготовка к новым санкциям

Политолог Сергей Марков высказал мнение, что США готовятся к очередному витку санкций против России. По его мнению, Трамп пытается достичь компромисса между Киевом и Москвой, но ему трудно добиться уступок от украинской стороны и европейских стран. Марков отметил, что Россия готова к сделке по Черноморскому соглашению при условии, что будут открыты рынки для российской сельхозпродукции, но Европа блокирует операции с Россельхозбанком через систему SWIFT. В связи с этим Трамп, по прогнозу эксперта, будет усиливать давление на Россию, но в конце концов осенью осознает бесперспективность такой стратегии и вновь попытается наладить переговоры.

Мораторий на удары по энергетическим объектам

Напомним, что 24 марта завершились двенадцатичасовые переговоры между Россией и США в Эр-Рияде. На них стороны договорились о моратории на удары по энергетическим объектам. Киев, хотя и согласился с этими условиями, продолжает их нарушать. 28 марта украинские силы при поддержке американских ракет HIMARS уничтожили ГИС «Суджа». Этот шаг был осуждён в Венгрии как нарушение её суверенитета.