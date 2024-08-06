«Злые люди, змеи, грязь и невкусная еда»: туристы в шоке от поездки в Абхазию

В последнее время увеличилось число российских туристов, вернувшихся из Абхазии с горьким опытом. Одна из женщин поделилась своими впечатлениями в социальных сетях, заявив, что помимо озера Рица, в стране нет ничего выделяющегося.

Она призналась, что давно хотела побывать в Абхазии, но реальность оказалась далека от ее мечты. Всупереч общепринятым представлениям о прозрачности моря, вода оказалась такой же мутной, как в Адлере. Цены в кафе и ресторанах значительно завышены, и ей приходилось брать с собой еду.

Кроме того, туристка предупредила о возможности встречи со змеями в траве и заметила, что мест, подходящих для фотографий, значительно меньше, чем ожидается. Местные жители активно предлагают мед, а у нее сложилось впечатление, что гиды сотрудничают с продавцами. Она также столкнулась с большими пробками на дорогах и отметила большое количество мусора, плохой сервис, неаппетитную еду и не очень дружелюбное отношение местного населения. В то же время природа Абхазии произвела на нее положительное впечатление, и она высоко оценила чистоту горного воздуха и живописные виды, хотя вода в озерах была слишком холодной для купания. Женщина рекомендовала путешествовать по стране на личном автомобиле и не брать с собой детей.