Житель РТ устроил кровавую расправу над женой: смертельный бой
Убийство произошло в начале 2025 года. Житель Набережных Челнов устроил жестокую расправу над супругой. Как сообщили источники KazanFirst, это случилось 1 января в 51-м комплексе.
По словам свидетеля, мужчина напал на свою жену с ножом. В результате полученных травм женщина скончалась.
По информации KazanFirst, нападавшего задержали, а в отношении него возбуждено уголовное дело. Напоминаем, что Верховный суд Татарстана вынес решение по делу 61-летней Надежды Захаровой, обвиняемой в убийстве своего брата-инвалида Виктора Захарова. Доказательства подтвердили, что подсудимая преднамеренно задушила родственника в частном доме.
Ранее в материалах KazanFirst сообщалось, что четыре жителя села Русский Аткаш во время празднования избили своего собутыльника, а потом каждый по очереди наносил ему удары ножом. Позже один из них ограбил квартиру знакомого, похитив телевизор стоимостью 10 тысяч рублей.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец