Житель РТ устроил кровавую расправу над женой: смертельный бой

Убийство произошло в начале 2025 года. Житель Набережных Челнов устроил жестокую расправу над супругой. Как сообщили источники KazanFirst, это случилось 1 января в 51-м комплексе.

По словам свидетеля, мужчина напал на свою жену с ножом. В результате полученных травм женщина скончалась.

По информации KazanFirst, нападавшего задержали, а в отношении него возбуждено уголовное дело. Напоминаем, что Верховный суд Татарстана вынес решение по делу 61-летней Надежды Захаровой, обвиняемой в убийстве своего брата-инвалида Виктора Захарова. Доказательства подтвердили, что подсудимая преднамеренно задушила родственника в частном доме.

Ранее в материалах KazanFirst сообщалось, что четыре жителя села Русский Аткаш во время празднования избили своего собутыльника, а потом каждый по очереди наносил ему удары ножом. Позже один из них ограбил квартиру знакомого, похитив телевизор стоимостью 10 тысяч рублей.