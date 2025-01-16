«Зимы больше не будет, весна совсем близко»: Роман Вильфанд рассказал, какими будут январь и февраль

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд представил прогноз на январь и февраль 2025 года, который вызвал большой резонанс.

Ожидается, что грядущая зима в Центральной части страны будет необычно тёплой, с температурами, превышающими климатическую норму на 2–3 градуса. Причиной столь резких изменений стала активность атлантического циклона, который принесёт в регион потоки тёплого воздуха.

Особенности зимы 2025 года

Повышенная температура

Зима будет напоминать раннюю весну: вместо крепких морозов россиян ждут оттепели и мягкие погодные условия.

Изменение характера осадков

Вместо обильных снегопадов синоптики прогнозируют частые дожди и густые туманы.

Нестабильность снежного покрова

Снег будет быстро таять из-за периодических потеплений, создавая опасные условия на проезжих частях и тротуарах.

Крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, столкнутся с особенно заметными последствиями аномальной зимы: ледяная корка и снежная слякоть будут сменять друг друга буквально за сутки.

Какие трудности ждут зимой?

Зимний спорт под угрозой

Нестабильный снегопад и отсутствие устойчивых минусовых температур затруднят работу горнолыжных курортов и катков. Многим из них придётся использовать искусственный снег, чтобы сохранить интерес посетителей.

Опасности на дорогах

Чередование гололёда и талой воды значительно увеличит риск аварий. Водителям стоит быть внимательными и использовать зимнюю резину.

Риски подтоплений

В условиях тёплой зимы и быстрого таяния снега возможно образование подтоплений в городах, особенно в низинах. Коммунальным службам придётся работать в усиленном режиме.

Кому понравится такая погода?

Не все восприняли прогноз негативно. Люди, которым не по душе сильные морозы, обрадуются мягкой погоде, более комфортной для прогулок. Отсутствие экстремального холода может также снизить расходы на отопление.

Что говорит Вильфанд о глобальных изменениях?

Вильфанд подчеркнул, что такая тёплая зима — это яркий показатель глобальных климатических изменений, которые становятся всё более ощутимыми. Зимний сезон, который россияне привыкли ассоциировать с морозами и снежными сугробами, постепенно теряет свои привычные черты.

Аномально тёплая зима 2025 года станет серьёзным испытанием для жителей Центральной России, коммунальных служб и любителей зимнего отдыха. Несмотря на плюсы в виде мягкой погоды, такие изменения напоминают о необходимости адаптации к новым климатическим условиям.

