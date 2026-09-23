Минприроды оценило запасы меди в России в 102,8 млн тонн

Запасы меди в России достигают 102,8 млн тонн, и это шестой результат в мировом рейтинге по объёмам такого сырья. Данные предоставило Министерство природных ресурсов и экологии РФ, на них ссылается портал Life.ru.

Самым крупным считается Удоканское месторождение в Забайкальском крае с 19,6 млн тонн. Вслед за ним идёт Октябрьское в Красноярском крае — 17,3 млн тонн, а Талнахское в том же регионе располагает примерно 9,6 млн тонн. Замыкает первую пятёрку Песчанка на Чукотке с запасом около 8,63 млн тонн.

Минерально-сырьевая база страны при этом продолжает увеличиваться. За первое полугодие 2026 года прирост запасов меди, поставленных на государственный баланс, составил 340 тысяч тонн, выросли также объёмы золота, серебра, свинца и цинка.