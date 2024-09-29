Эксперты по метеорологии предупреждают: ближайшая зима в России может оказаться исключительно тяжелой с точки зрения погодных условий. Волну беспорядка в климатических условиях, начавшуюся этим летом и осенью, зима, по всей видимости, продолжит.

Известный в России доктор географических наук Юрий Алексеев отмечает, что нас ждут сезонные аномалии: нужно готовиться к резким перепадам температур и исключительно обильные снегопады, которые могут побить все исторические рекорды по осадкам в России с момента начала систематических наблюдений в 1722 году.

Такие прогнозы подчеркивают необходимость тщательной подготовки к предстоящему зимнему сезону, чтобы минимизировать возможные неудобства и угрозы, связанные с экстремальной погодой.