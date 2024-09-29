Новости России
· 16+ · Полина Модестова

"Зимой начнется то, чего не было с 1772 года". Синоптики сказали, к этому нужно готовиться

Эксперты по метеорологии предупреждают: ближайш...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Эксперты по метеорологии предупреждают: ближайшая зима в России может оказаться исключительно тяжелой с точки зрения погодных условий. Волну беспорядка в климатических условиях, начавшуюся этим летом и осенью, зима, по всей видимости, продолжит.

Известный в России доктор географических наук Юрий Алексеев отмечает, что нас ждут сезонные аномалии: нужно готовиться к резким перепадам температур и исключительно обильные снегопады, которые могут побить все исторические рекорды по осадкам в России с момента начала систематических наблюдений в 1722 году.

Такие прогнозы подчеркивают необходимость тщательной подготовки к предстоящему зимнему сезону, чтобы минимизировать возможные неудобства и угрозы, связанные с экстремальной погодой.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Дешевле уже не будет: показываем акции на дома в коттеджных поселках поблизости от Казани

чем лучше помыть полы после обработки сэс от муравьев

Новости Татарстана

22 часа назад

В Челнах загорелся пассажирский автобус

Интересное в Казани

3 дня назад

«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель казанской сети стоматологических клиник рассказал о внутренней кухне

пайка золота в Москве

Новости Татарстана

2 часа назад

Под Казанью произошел большой пожар

Новости Казани

день назад

В Кировском районе Казани временно отключат водоснабжение

Новости Казани

21 час назад

Казанский аэропорт встретил первый рейс из Шанхая, где прилетели 250 человек

Новости Татарстана

день назад

ВТБ подключил оплату по универсальному QR в магазинах, поддержав инициативу ЦБ и НСПК 

Новости Казани

день назад

МИД Белоруссии считает, что первая волна расширения объединения пройдет на саммите в Казани
Новости Татарстана
22 часа назад

Минниханов акцентировал внимание на жилье для сирот

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов по...

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстан вошел в топ 10 городов с самой высокой рождаемостью

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

Новости Казани

5 часов назад

Казанский клуб вышел в финал чемпионата России по регби

Новости Казани

5 часов назад

В Казани планируют начать выдавать визы в Китай
Отопительный сезон для казанцев начался раньше ...
Новости Татарстана
2 часа назад

Отопительный сезон для казанцев начался раньше срока

Новости Казани

5 часов назад

УНИКС сыграет с питерским «Зенитом» в Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстанские предприниматели приобрели 96 тысяч объектов недвижимости

Новости Казани

5 часов назад

За сутки в Казани произошло 131 ДТП
Как открыть для себя «Новый свет»?
Интересное в Казани
6 дней назад

Как открыть для себя «Новый свет»?