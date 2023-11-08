«Зима подкинет нам свинью»: синоптики рассказали, к чему готовиться

Гражданам России сообщили, что грядущая зима встретит их погодными аномалиями, которые продержатся до самого окончания самого холодного сезона, сообщили в PRIMPRESS.

Заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд рассказал, что прогнозы на зиму 2023-2024 года совсем не радуют и свидетельствуют о том, что наступающая зима будет значительно отличаться от зим прошлых лет.

Согласно заявлению синоптиков, зимой 2023-2024 года не будет сильных морозов, но гражданам России стоит готовиться к очень переменчивой и капризной зимней погоде: средняя температура воздуха за все три месяца будет выше нормы на один градус и более.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд добавил, что в декабре и январе граждан России ожидают сильные температурные скачки: тепло с плюсовой температурой будет чередоваться с холодом до минус 20 градусов. Более того, во время тепла россиян будут атаковать осадки в виде дождя, а во время морозов в виде снега. Только в завершающем зиму месяце, феврале, дожди закончатся и начнутся сильные снегопады, которые не растают вплоть до середины весны 2024 года.