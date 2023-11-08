Новости России
· Ульяна Сенько

«Зима подкинет нам свинью»: синоптики рассказали, к чему готовиться

«Зима подкинет нам свинью»: синоптики рассказали, к чему готовиться

bangkokbook.ru

Подписаться в Telegram

Гражданам России сообщили, что грядущая зима встретит их погодными аномалиями, которые продержатся до самого окончания самого холодного сезона, сообщили в PRIMPRESS.

Заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд рассказал, что прогнозы на зиму 2023-2024 года совсем не радуют и свидетельствуют о том, что наступающая зима будет значительно отличаться от зим прошлых лет.

Согласно заявлению синоптиков, зимой 2023-2024 года не будет сильных морозов, но гражданам России стоит готовиться к очень переменчивой и капризной зимней погоде: средняя температура воздуха за все три месяца будет выше нормы на один градус и более.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд добавил, что в декабре и январе граждан России ожидают сильные температурные скачки: тепло с плюсовой температурой будет чередоваться с холодом до минус 20 градусов. Более того, во время тепла россиян будут атаковать осадки в виде дождя, а во время морозов в виде снега. Только в завершающем зиму месяце, феврале, дожди закончатся и начнутся сильные снегопады, которые не растают вплоть до середины весны 2024 года.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

В Сочи трагически погиб Казанский футболист

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть все за одну ночь: где казанцы веселятся перед свадьбами

обработка туманом

Новости Татарстана

день назад

На 57-м году умер ветеран прокуратуры Татарстана Равиль Усманов

Интересное в Казани

2 дня назад

Квартира за 1 рубль в месяц: казанцам рассказали любопытный и выгодный способ купить жилье в Москве и Казани

чистка кровли в Москве

Новости Татарстана

22 часа назад

В Альметьевске назначен новый глава прокуратуры

Новости Казани

день назад

В Казани хотят засыпать участок Волги

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сократилось количество крупного рогатого скота

Новости Казани

день назад

Торт "Казань" попал в число сладких символов страны

Новости Казани

3 часа назад

В Казани ГИБДД ищет очевидцев наезда на ребенка на улице Зорге
Лонгриды
3 дня назад

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

Новости Казани

13 минут назад

В Казани водитель автобуса сбил 19-летнюю девушку на переходе

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть все за одну ночь: где казанцы веселятся перед свадьбами

Новости Казани

18 минут назад

В Казани подростки попали в больницу после отравления неизвестным веществом

Новости Татарстана

23 минуты назад

В Татарстане начали бесплатно лечить детей с гепатитом С
Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает
Новости Татарстана
7 часов назад

Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает

Новости Казани

3 часа назад

В Казани ГИБДД ищет очевидцев наезда на ребенка на улице Зорге

Новости Казани

3 часа назад

В Казани за 500 миллионов продают здание фабрики "Адонис"

Новости Казани

3 часа назад

Сотрудники полиции в Казани задержали мужчину, который вез в сабвуфере Infiniti полкило мефедрона
Строим не разоряясь: казанцам рассказали, как выгоднее - своими руками, с бригадой или со строительной компанией
Интересное в Казани
4 дня назад

Строим не разоряясь: казанцам рассказали, как выгоднее - своими руками, с бригадой или со строительной компанией