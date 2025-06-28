Жесть: стало известно, что нашли в гараже у арестованного экс-замминистра обороны Российской Федерации Тимура Иванова

В гараже экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова были обнаружены не только роскошные автомобили, но и исторические ценности, что привлекло внимание общественности.

Особое внимание привлек лимузин ЗиС-110, использовавшийся в советский период, в том числе при Сталине. Этот автомобиль был символом власти и привилегий для партийной элиты, что вызвало бурю обсуждений среди людей.

Роскошные автомобили и обвинения в коррупции

Автопарк Иванова, помимо лимузина ЗиС-110, включал такие элитные машины, как Bentley Continental, Aston Martin и Chevrolet Suburban. Эти автомобили принадлежали Иванову и его супруге, что стало одной из причин общественного осуждения. Его действия привлекли внимание правоохранительных органов, и экс-замминистра обвиняют в коррупции, растрате и выводе средств из банка. Прокурор запросил для него 14,5 лет тюрьмы.

Закрытое судебное разбирательство

Процесс проходит в закрытом режиме. Иванова и экс-гендиректора «Оборонлогистики» Антона Филатова обвиняют в растрате и госизмене, а также в причастности к международным финансовым махинациям.

Обвинения и конфискация активов

Иванову предъявлены обвинения в растрате на сумму более 3 миллиардов рублей. Его активы, включая старинный особняк и дорогие автомобили, подлежат конфискации. Генпрокуратура России уже готовит документы для изъятия его имущества.