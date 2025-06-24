Жесть: стало известно, что нашли в гараже у арестованного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова

В гараже бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова были найдены не только роскошные автомобили, но и настоящие исторические ценности.

Среди множества машин особое внимание привлёк лимузин ЗиС-110, который использовался в советский период, в том числе при Сталине. Этот автомобиль был эксклюзивом для партийной элиты и высокопоставленных чиновников.

Автопарк Иванова поражает своей роскошью. В гараже, помимо классического лимузина, обнаружены такие элитные автомобили, как Bentley Continental, Aston Martin и Chevrolet Suburban. Эти машины, по большей части, принадлежали самому генералу и его супруге. ЗиС-110 стал символом мощи Советского Союза, и его присутствие в гараже высокопоставленного чиновника вызвало разные реакции: одни восхищаются вкусом генерала, другие же недовольны его роскошной жизнью на фоне простых людей.

На фоне этих событий дело Иванова продолжает развиваться. Экс-замминистра обвиняют в растрате, выводе средств из банка и коррупции. Прокурор запросил для него 14,5 лет колонии. Ранее, в 2024 году, обсуждалась версия о возможной госизмене, что добавляет сложности делу.

Процесс против Иванова проходит в закрытом режиме, как сообщает РБК. Вместе с ним под следствием находится экс-гендиректор «Оборонлогистики» Антон Филатов, для которого прокурор запросил 14 лет колонии.

Иванов занимал должность заместителя министра обороны с мая 2016 года. Басманный суд Москвы арестовал его 24 апреля 2024 года. Ему предъявляют обвинения в растрате на сумму свыше 3 миллиардов рублей, а также более 200 миллионов рублей. В одном случае, по версии следствия, он переводил деньги на счета иностранных компаний, таких как «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед», под видом сделок с иностранной валютой. Второй эпизод связан с растратой при покупке двух паромов для Керченской переправы.

В октябре 2024 года Генпрокуратура начала подготовку документов для конфискации активов Иванова, включая старинный особняк в центре Москвы, участок на Волге, дорогие автомобили и миллионы рублей на заблокированных счетах.

Также на прошлой неделе ТАСС сообщил, что против Иванова возбуждено новое уголовное дело по обвинению в получении взятки от главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, сумма взятки составила более 152 миллионов рублей.

