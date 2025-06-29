Жесть: стало известно, что нашли в гараже у арестованного бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова
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Недавнее открытие в гараже Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны России, вызвало общественный резонанс.
В гараже были обнаружены роскошные автомобили и исторические ценности, включая лимузин ЗиС-110, использовавшийся во времена Сталина. Этот автомобиль стал символом власти и элитарных привилегий в СССР, что вызвало неоднозначную реакцию общественности.
Роскошные автомобили и последствия
Автопарк Иванова включал такие марки, как Bentley Continental, Aston Martin и Chevrolet Suburban. Эти автомобили были собственностью Иванова и его супруги, что вызвало критику и подозрения в коррупции. Его обвиняют в растрате и незаконных операциях с финансами, а также в нарушении закона. Прокурор запросил для него 14,5 лет заключения.
Судебные разбирательства
Процесс проходит в закрытом режиме, а также включает обвинения в международных махинациях и возможном участии в госизмене. Иванов и Антон Филатов находятся под следствием, и прокурор запросил для них долгосрочные наказания.
Детали обвинений и конфискация имущества
Иванову инкриминируют растрату более 3 миллиардов рублей и махинации с иностранными компаниями. Генпрокуратура готовит документы для конфискации его имущества, включая дорогие автомобили и недвижимость.
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