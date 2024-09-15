Жесть: что удалось узнать при обыске гаража задержанного замминистра Минобороны Тимура Иванова

Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов до сих пор остается в самом центре разгоревшегося скандала. Его персона привлекает максимум внимания на данный момент. Не так давно людей ошеломила сумма предполагаемых взяток, а теперь просочилась и информация о доходах самого чиновника, а также о доходах его семьи.

Как сообщают журналисты, работавшие с финансовыми документами Иванова, с 2016 по 2019 год в семью чиновника пришел мир роскоши. Особое внимание семья проявила в автомобилям. К примеру, у них был обнаружен лимузин марки Зис-110. Этот экземпляр уникален, из-за чего он и привлек столь обширное внимание.

В гараже семьи Ивановых нашли и другие автомобили. которые не отличаются особой скромностью. К примеру, Chevrolet Suburban. Также там были Hummer H2 и Bentley Continental.

Вернемся к автомобилю ЗиС-110 и его ценности. Он выпускался с 1946 по 1958 год. Машина была настоящим символом власти и могущества СССР. Предназначался такой автомобиль только для руководства страны. Всего было произведено две тысячи экземпляров, но сохранились на сегодняшний день лишь немногие.