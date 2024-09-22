В ночь на сегодня произошла значимая дроновая атака Вооруженных сил Украины на Торопец, Тверская область, Россия. Источники сообщают, что удар был направлен на стратегически важный объект — ракетное хранилище, известное своей высокой степенью защиты, в том числе от ядерных ударов, согласно заявлениям бывшего заместителя министра обороны РФ, Дмитрия Булгакова.

Эвакуация и последствия

В ответ на атаку местные власти организовали частичную эвакуацию, сообщает источник. Инцидент привел к травмам среди 20 человек и вынужденной эвакуации свыше 7000 жителей. Повреждения зданий, включая выбитые окна в жилых домах, и дым над городом стали следствием ударов. Сейсмологические станции зафиксировали толчки магнитудой до 2,8 в момент атаки.

Особенности арсенала

Атакованный арсенал был создан для того, чтобы в условиях повышенной безопасности хранить ракеты и боеприпасы. По словам Булгакова, этот объект отвечает высшим международным стандартам безопасности, и способен выдержать удары самого высокого уровня, включая ядерные.

Предостережение от властей

После атаки власти предупредили граждан о возможных юридических последствиях за распространение материалов, связанных с последствиями удара, аргументируя это возможной поддержкой противника и угрозой национальной безопасности.

Контекст деятельности Булгакова

До своего ареста в июле за обвинения в коррупции, Булгаков играл ключевую роль в обеспечении материально-технических нужд армии и был ответственен за модернизацию военных складов, включая строительство данного хранилища, пишет lenta.ru.