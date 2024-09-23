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Жесть: арестованный замминистра обороны Булгаков был уверен, что взорванный склад боеприпасов выдержит и ядерный удар

В ранние часы 21 сентября 2024 года Торопец, го...

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В ранние часы 21 сентября 2024 года Торопец, город в Тверской области, стал мишенью для дронов Вооруженных сил Украины. По информации источника «Рыбарь», цель атаки — мощное хранилище ракет, которое, по утверждениям бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, способно выдержать даже ядерный взрыв.

Первый взрыв был замечен специальной системой для отслеживания землетрясений около четырех утра. Магнитуда, которую зафиксировали, была 2,8. После чего последовали еще семь менее мощных толчков. Эти данные подтверждают серьезность ситуации, вызванной ударом.

В ответ на происшествие власти Тверской области объявили о частичной эвакуации более 7000 жителей города. Серьезные повреждения получили жилые здания, во многих из них выбиты окна, а над городом поднялся густой дым. Предварительные сообщения указывают на то, что в результате инцидента пострадали около 20 человек.

Основной целью удара предполагается арсенал, введенный в эксплуатацию в 2018 году. Этот объект, по словам Дмитрия Булгакова, обладает высокой степенью защиты, соответствует мировым стандартам и предназначен для защиты ракет и боеприпасов от различных типов ударов, включая ядерные.

Булгаков, который до ареста в июле текущего года отвечал за материально-техническое снабжение армии, ранее подчеркивал, что новый склад значительно повышает безопасность хранения вооружений по сравнению с устаревшими методами, предотвращая возможные катастрофы.

Местные власти призывают граждан не распространять фото и видео с места происшествия, заявляя, что такие действия могут считаться поддержкой врага и наносить ущерб безопасности страны. Этот шаг направлен на контроль информации и минимизацию паники среди населения.

События в Торопце стали еще одним напоминанием о напряженной ситуации в регионе, где военные действия продолжают влиять на жизни мирных граждан, заставляя их сталкиваться с реалиями конфликта на своих улицах, пишет lenta.ru.

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