Женщина четыре дня промывала нос водопроводной водой и подхватила смертельную амебу

71-летняя жительница Техаса скончалась от редкой, но смертельной инфекции, вызванной амебой Naegleria fowleri. Инфекция проникла в мозг через носовые пазухи после регулярного промывания носа обычной водопроводной водой.

Как произошло заражение?

Женщина использовала воду из-под крана для промывания носа, что привело к трагическим последствиям. Через четыре дня после процедуры у пациентки появились тревожные симптомы, такие как лихорадка, сильная головная боль и спутанность сознания. Несмотря на медицинскую помощь, женщина не смогла выжить — через восемь дней она скончалась от отека мозга.

Что такое Naegleria fowleri?

Naegleria fowleri — это амеба, обитающая в теплой пресной воде. При попадании в носовые пазухи, она может проникнуть в мозг, вызывая смертельное воспаление. Практически всегда инфекция приводит к летальному исходу.

Советы по безопасности

Хотя в России этот микроорганизм не встречается, специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность при купании в пресной воде. Особенно стоит избегать попадания воды в носовые пазухи.